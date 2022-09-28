القبض على نائب حاكم كيونغ كي السابق بتهمة الرشوة

تم القبض على "لي هوا يونغ" النائب السابق لحاكم مقاطعة "كيونغ كي" بتهمة تلقي رشاوى من شركة ملابس محلية.وأصدر مكتب المدعي العام لمنطقة "سو وان" مذكرة توقيف بحق "لي" صباح اليوم الأربعاء، قائلا إن التهم الموجهة إلى المشتبه به قد تم التحقق منها وأنه قد يتلف الأدلة.ويُتهم نائب الحاكم السابق بتلقي حوالي 250 مليون وون كرشاوى من مجموعة "سانغ بانغ وول" في الفترة من أغسطس 2018 وحتى أوائل هذا العام مقابل مزايا من مشروع التبادلات الاقتصادية بين الكوريتين. ومن جانبه، نفى "لي" تلك الاتهامات أمس الثلاثاء.وقد عمل "لي" كمدير استشاري لشركة الملابس لمدة عام تقريبا قبل أن يصبح نائبا لحاكم المقاطعة في الفترة من أغسطس 2018 وحتى يناير 2020، وهو حاليا الرئيس التنفيذي لمركز كوريا الدولي للمعارض.وفي غضون ذلك، تم إلقاء القبض على نائب رئيس سابق للشركة بتهمة تقديم رشوة إلى "لي" وانتهاك قانون التمويل السياسي.