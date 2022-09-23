واشنطن تأخذ مخاوف سيول بشأن قانون التضخم على محمل الجد

Photo : YONHAP News

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تأخذ مخاوف كوريا الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم على محمل الجد، وأن حوارا في هذا الشأن يجري حاليا بين الجانبين.وأدلى المسؤول الذي يرافق نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" في رحلتها إلى اليابان، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.وكان رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" قد التقى بنائبة الرئيس الأمريكي في وقت سابق من يوم أمس في اليابان قبل حضورهما الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبيه"، حيث ناقشا قضية قانون تخفيض التضخم خلال تلك المحادثات.وقال المسؤول الأمريكي إن نائبة الرئيس لم تقم بهذه الزيارة لبحث تلك القضية، لكن واشنطن تستمع لمخاوف سيول، وقد تعهدت نائبة الرئيس بالعمل مع كوريا الجنوبية لمعالجة المشاكل التي ستبرز في أثناء تنفيذ القانون.وأضاف أن المحادثات الموسعة جارية، لكنه رفض التكهن بنتائجها.