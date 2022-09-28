رئيس الوزراء الكوري يحضر جنازة شينزو آبيه في طوكيو

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ترأس رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" وفد كوريا الجنوبية الرسمي الذي حضر جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبيه" في طوكيو، أمس الثلاثاء.وحضر الوفد الكوري الذي يضم أيضا الزعيم المؤقت لحزب "قوة الشعب" الحاكم "تشونغ جين سوك" وسفير كوريا الجنوبية لدى اليابان "يون دوك مين"، الجنازة التي أقيمت في قاعة "نيبون بودوكان" في العاصمة طوكيو بعد ظهر أمس.وبعد ذلك حضر رئيس الوزراء الكوري حفل استقبال أقامه رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في دار الضيافة التابعة للدولة في قصر "أكا ساكا"، حيث أعرب عن أعمق التعازي في وفاة "آبيه" نيابة عن حكومة كوريا الجنوبية.كما أعرب "هان" عن تعاطفه مع "آكي آبيه" زوجة رئيس الوزراء الراحل، خلال حفل الاستقبال، حيث التقى مع كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو"، ووزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي".ومن المقرر أن يجري "هان" محادثات ثنائية مع "كيشيدا" اليوم الأربعاء.