واشنطن تؤكد أن مهمة قواتها في كوريا هي الدفاع عن سيول وحماية المصالح الأمريكية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إن مهمة القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية هي الدفاع عن كوريا الجنوبية وحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون "باتريك رايدر" أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، عندما سئل عما إذا كانت القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية سوف تشارك في الدفاع عن تايوان في حالة تعرضها لهجوم من قبل الصين.ورفض المتحدث إعطاء إجابة مباشرة، وقال إنه سيكون من الأفضل طرح مثل هذا السؤال على حكومة كوريا الجنوبية. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية هي دعم التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأضاف أن القوات الأمريكية ملتزمة بالحفاظ على الاستعداد والموقف الدفاعي القوي المشترك، من أجل الدفاع عن سيادة كوريا الجنوبية والمصالح الأمريكية في المنطقة.وقال أيضا إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لديهما تاريخ طويل كحليفين قدامى، وأنهما قد تعاونا بشكل وثيق للدفاع عن شبه الجزيرة الكورية والمصالح الإقليمية للولايات المتحدة.