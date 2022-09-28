منتخب كوريا لكرة القدم يفوز على منتخب كاميرون في آخر استعداداته لكأس العالم

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب الكاميرون بهدف مثابل لا شيء في آخر استعدادات المنتخب الكوري للمشاركة في بطولة كأس العالم.وفي المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في استاد كأس العالم في سيول أمام حوالي 60 ألف مشجع، سجل كابتن الفريق الكوري "سون هُنغ مين" الهدف الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 35، وهو التسجيل الثاني له على التوالي في مباراياته مع المنتخب.وكانت مباراة الأمس هي المباراة النهائية للمنتخب الكوري قبل مشاركته في بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر في شهر نوفمبر القادم.وسوف يجري المنتخب الكوري بقيادة المدرب "باولو بينتو" مباريات إحمائية على أرضه الشهر القادم قبيل مغادرته إلى قطر، ولكن لن يشارك فيها النجوم الذين يلعبون في بطولات الدوري الأجنبية.