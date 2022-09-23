تدهور الصحة النفسية للكوريين رغم استعادة الحياة الطبيعية

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تبين أن 4 من بين كل 10 مواطنين في مقاطعة "كيونغ كي" الكورية قد عانوا من تدهور في صحتهم النفسية، بما في ذلك الشعور بالاكتئاب، رغم تخفيف إجراءات الحجر الصحي ضد جائحة كورونا.جاء ذلك في مسح أجراه فريق البروفسورة "يو ميونغ سون" في جامعة سيول الوطنية تحت رعاية حكومة مقاطعة كيونغ كي، على ألف مواطن هناك في شهر سبتمبر الماضي، من أجل التعرف على التغيرات في وعي مواطني المقاطعة وسط جائحة كورونا.وقال الفريق إن نسبة المواطنين الذين يعانون من الاكتئاب بلغت 41.9% لتمثل الأعلى من بين المسوح المعنية التي جرت حتى الآن.يشار إلى أن تلك النسبة ظلت في اتجاه الانخفاض حيث بلغت 29.2% في شهر يوليو من عام 2020، ثم 28.2% في شهر أكتوبر من نفس العام، و25.1% في شهر يناير من عام 2022.وحول تأثير جائحة كورونا على جودة الحياة أجاب 48% من المشاركين في المسح الأخير بأنه سلبي، لتكون النسبة أقل من 56.2% التي تم رصدها في شهر يناير من هذا العام.وفيما يتعلق بالتجارب السلبية المتعلقة بكورونا، أجاب 25% منهم بالأزمة الاقتصادية، بينما أجاب 19.5% بالأمراض والإصابات والعنف، وأجاب 18.7% بمشاكل العلاقات الإنسانية مع المقربين.وبلغت نسبة الذين في حاجة إلى مساعدة متخصصة 16.7%، وهي أعلى من 13.1% في يناير.