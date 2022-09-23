الجيش الكوري الجنوبي يشدد على التصدي بشكل صارم لاستفزازات كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

زار "كيم سُنغ كيوم" رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الضاربة، المشاركة في المناورات العسكرية الكورية الأمريكية الجارية حاليا، حيث قال إن سيول سوف تتصدى بشكل صارم لأي استفزازات من جانب كوريا الشمالية.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن "كيم" قام بهذه الزيارة مع قائد القوات الأمريكية "بول لاكامارا"، حيث تفقدا حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان"، التي تشارك في المناورات البحرية في بحر الشرق.وبعد أن استمع كيم إلى وضع المناورات، قال إن التحالف الكوري الأمريكي سوف يتصدى بشكل صارم لأي استفزاز من قبل كوريا الشمالية، وأنه سيجعل النظام الكوري الشمالي يدرك انعدام احتمال بقائه على قيد الحياة إذا حاول شن هجوم نووي.وأضاف أن التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي مستمر في التعاون المشترك بشكل منتظم من أجل تعزيز القدرة على الردع الموسع، إلى جانب التأهب التام للرد على الاستفزازات الكورية الشمالية.الجدير بالذكر أن المناورات العسكرية الكورية الأمريكية تجري حتى يوم الغد الخميس بمشاركة حوالي 20 قطعة بحرية كورية وأمريكية.