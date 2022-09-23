رئيس الوزراء الكوري يلتقي برئيس الوزراء الياباني

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التقى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" اليوم بنظيره الياباني "فوميو كيشيدا"، حيث شدد على أن تحسين العلاقات بيين البلدين سيعزز المصالح المشتركة.جاء ذلك ضمن زيارة رئيس الوزراء الكوري الحالية لليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء الأسبق "شينزو آبيه". وفي مستهل اللقاء الذي استمر حوالي 20 دقيقة، قال "هان" إن كوريا واليابان دولتان جارتان قريبتان وشريكتان في التعاون وفي قيم الديمقراطية ومبادئ اقتصاد السوق، وأن شباب البلدين يرغبون في التفاهم مع بعضهم البعض.كما قال إن الحكومة الكورية الحالية التي انطلقت في شهر مايو الماضي ظلت تؤكد على ضرورة الإسراع في تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو من أجل تعزيز مصالحهما المشتركة، معربا عن اعتقاده بأنه تم إعداد نقطة تحول لتحسين العلاقات بين البلدين.وبالإضافة إلى ذلك، أعرب "هان" عن تعازي كوريا العميقة لليابان في وفاة رئيس وزرائها الأسبق.ومن جانبه قال رئيس الوزراء الياباني إنه يتقدم بخالص الشكر والامتنان للرئيس الكوري "يون صوك يول" وللحكومة الكورية على تقديم التعازي في وفاة سلفه "آبيه".