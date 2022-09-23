حلف الناتو يوافق على إنشاء مكتب له في كوريا الجنوبية

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وافق حلف الشمال الأطلنطي "ناتو" على افتتاح مكتب تمثيلي له في كوريا الجنوبية.وصرح الناتو أول من أمس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت بأنه وافق على طلب الحكومة الكورية بتخصيص السفارة البلجيكية لدى سيول كمكتب تمثيلي للحلف.ومن المتوقع أن يتولى السفير البلجيكي والاتحاد الأوربي مهمة تمثيل الحلف في كوريا.وقال الناتو إن افتتاح المكتب سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع كوريا، حيث ظل الجانبان يطوران علاقات تعاون قوية عل أساس القيم المشتركة منذ عام 2005، كما ظل التعاون الفعلي والحوار السياسي بينهما يتطوران، مشيرا إلى المجالات غير العسكرية، وكذلك عدم الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل والدفاع السيبراني والإنقاذ من الكوارث.الجدير بالذكر أن حلف الناتو يعمل على تعزيز التضامن بين دول المعسكر الغربي وسط نظام الحرب الباردة الجديدة التي بدأت منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي هذا السياق وجه دعوة إلى كوريا الجنوبية لأول مرة للمشاركة في قمته في شهر يونيو الماضي. وأوضح الحلف أنه سيقوم بتعزيز الحوار والتعاون مع دول المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية، في خطة استراتيجية جديدة كشف عنها هذا العام.يشار إلى أن الدول الشريكة للناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أربع دول، هي: اليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية. ولدى الدول الثلاث الأخرى مكاتب تمثيلية للناتو.