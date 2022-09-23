رئيس الحزب المعارض يؤكد على أهمية ضمان أساسيات المعيشة

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ألقى "لي جيه ميونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أول كلمة كممثل لمجموعة برلمانية للتفاوض حيث أكد على ضرورة تقدم كوريا لتكون مجتمعا يتم فيه ضمان أساسيات المعيشة، متجاوزة التصنيع والديمقراطية، كما شدد على ضرورة تغيير النظام الاجتماعي حتى يتم ضمان الحياة الأساسية للشعب في جميع المجالات.وتطرق "لي" في كلمته إلى أهمية التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة، وانتقد الحكومة والحزب الحاكم قائلا إنهما يعملان على إثراء الأغنياء على حساب المواطنين العاديين رغم ضرورة تعزيز دور الدولة، مشيرا إلى انخفاض ضرائب الشركات وتخفيض ميزانية الإسكان العام.وتعهد بأن يعمل حزبه على الحيلولة دون ذلك من خلال سن قوانين خاصة لإبطال الديون غير القانونية، ومنع استغلال الفوائد المرتفعة، وتثبيت أسعار الأرز، وغير ذلك من الإجراءات.وتحدث أيضا عن الجدل بشأن دبلوماسية الزيارات التي قام بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" مؤخرا، محذرا من إلقاء المسؤولية عن ذلك على الشعب والصحافة والمعسكر المعارض.وبالإضافة إلى ذلك، أعرب عن القلق من الاستفزازات الكورية الشمالية الأخيرة واقترح تكوين لجان برلمانية خاصة للتعامل مع تغير المناخ وأزمة انخفاض عدد السكان وتعديل الدستور.