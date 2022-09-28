كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في اتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية مساء اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد في اتجاه البحر الشرقي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تقوم بتحليل تفاصيل الصاروخ والإطلاق.وتأتي أحدث تجربة صاروخية بعد 3 أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى يوم الأحد من منطقة حول "تيه تشون" في مقاطعة "بيونغ آن" الشمالية. كما يعد إطلاق اليوم سادس إطلاق صاروخي منذ تولي الرئيس "يون صوك يول" منصبه في مايو.وقد بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الاثنين تدريبات بحرية مشتركة في البحر الشرقي، شارك فيها المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية النووية "رونالد ريغان".