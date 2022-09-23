الرئيس يون يتعهد بأن تصبح كوريا ضمن أقوى ثلاث دول في الذكاء الاصطناعي

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تعهد الرئيس "يون صوك يول" بأن تصبح كوريا الجنوبية ضمن أقوى ثلاث دول على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.جاء ذلك في اجتماع طارئ حول الاقتصاد ومعيشة المواطنين في مدينة "كوانغ جو" أمس الأربعاء، حيث أعلن "يون" أن كوريا ستحقق قفزة أخرى إلى الأمام على خلفية الاقتصاد الرقمي.وقال "يون" إن الحكومة ستعمل على رفع القدرة التنافسية الكورية عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الثالث، ومضاعفة حجم سوق البيانات المحلية إلى 50 تريليون وون، وتأمين تقنيات عالية في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية.وأشار "يون" إلى أن التكنولوجيا الرقمية يجب أن تسهم في توسيع نطاق حرية البشر، وقال إن حكومة المنصة الرقمية التي تعمل كوريا على تأسيسها ستؤدي إلى تحسين الخدمات الإدارية وتقوية شبكة الضمان الاجتماعي.وأضاف أن الحكومة ستستخدم أيضا التكنولوجيا الطبية المعززة بالذكاء الاصطناعي لحماية الصحة العامة، بما في ذلك روبوتات العناية وخدمات الهاتف المزودة بالذكاء الاصطناعي المخصصة لخدمة كبار السن.ووفقا للمكتب الرئاسي، تم الترتيب للاجتماع تنفيذا لتعهدات "يون" خلال رحلته الأخيرة إلى نيويورك بأن تصبح كوريا دولة رائدة في إنشاء نظام رقمي جديد لتحقيق القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان والسلام والتضامن.