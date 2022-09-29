وكالة فيتش تحافظ على تصنيفها الائتماني لكوريا عند المستوى إيه إيه سالب

Photo : Getty Images Bank

حافظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" في تقريرها الصادر أمس الأربعاء على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند المستوى "إيه إيه سالب" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف كوريا الجنوبية لدى الوكالة منذ عام 2012.وقالت وكالة "فيتش" إنه على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية، فإن لدى كوريا الجنوبية موارد مالية خارجية ونتائج قوية للاقتصاد الكلي وصادرات نشطة.ومن ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى بعض النقاط السلبية نقلا عن مؤشرات الحوكمة التي نشرها البنك الدولي، بما في ذلك الاستقرار السياسي وجودة اللوائح وسيادة القانون، فضلا عن التحديات الهيكلية المرتبطة بتقدم سن المواطنين.وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 2.6% من توقعاتها البالغة 2.7% التي صدرت في مارس. وتوقعت أيضا أن تحقق كوريا الجنوبية نموا في العام القادم بنسبة 1.9%، مستشهدة بالتأثير المحتمل للتباطؤ السريع في الاقتصاد العالمي.وعلى صعيد التضخم، توقعت وكالة "فيتش" أن تخف نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا إلى مستوى 5% بحلول نهاية العام، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 1.5% بحلول عام 2023.