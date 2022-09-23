الحكومة الكورية تضخ 5 تريليونات وون لإعادة شراء سندات الخزانة

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قررت الحكومة الكورية ضخ مبلغ 5 تريليونات وون بسرعة لإعادة شراء سندات الخزانة، وسط التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية في كوريا الجنوبية.وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأربعاء عن قرارها بتنفيذ عملية إعادة شراء طارئة بقيمة 2 تريليون وون يوم الجمعة، استجابة للزيادة الأخيرة في عائدات السندات الحكومية.كما قال البنك المركزي إنه سيشتري ما قيمته 3 تريليونات وون من السندات الحكومية هذا الأسبوع.وجاءت هذه التحركات المتتالية من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بالتزامن مع الارتفاع في عوائد السندات، والتي تتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، حيث تهدف الحكومة إلى تخفيض العوائد من خلال التحكم في العرض.كما عقدت الحكومة اجتماعا ضم كبار المسؤولين من الوزارة والبنك المركزي، فضلا عن هيئات الرقابة المالية، بما في ذلك لجنة الخدمات المالية، للتحقق من الوضع الحالي في السوق. وخلال الاجتماع، دعا النائب الأول لوزير المالية "بانغ كي سون" إلى التحلي بـ"يقظة خاصة"، وحث الوزارات والمؤسسات ذات الصلة على الاستعداد التام لتقلبات السوق من خلال التنسيق الوثيق.وقد أغلق مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب الرئيسي "كوسبي" أمس الأربعاء دون مستوى 2200 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في حين تجاوز سعر الدولار الأمريكي مستوى 1440 وون، وهي أقل قيمة للعملة لكورية منذ مارس من عام 2009، قبل أن يصل سعره عند الإغلاق أمس إلى أقل بقليل من ذلك المستوى.