كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيريْ المدى أمس الأربعاء

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيريْ المدى في البحر الشرقي أمس الأربعاء، قبيل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" إلى كوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت إطلاق الصاروخين في الساعة 6:10 و6:20 مساء من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ، باتجاه البحر الشرقي.وأضافت أن الصاروخين قطعا مسافة بلغت حوالي 360 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع يبلغ 30 كيلومترا، بسرعة 6 ماخ. وما زالت تفاصيل الإطلاق الأخرى قيد التحليل.ويُفترض أن هذا الإطلاق تم من منصات إطلاق متحركة، واستهدف جزيرة غير مأهولة في مقاطعة شمال "هام كيونغ".وعقب الإطلاق، اجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة في سيول الجنرال "كيم صونغ كيوم" مع قائد القوات المشتركة الكورية الأمريكية الجنرال "بول لاكاميرا"، حيث أعادا التأكيد على الالتزام بالموقف الدفاعي المشترك ضد أي تهديدات أو استفزازات من قبل كوريا الشمالية.ويأتي آخر إطلاق صاروخي بعد ثلاثة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة بالقرب من "تيه تشون" في مقاطعة شمال "بيونغ آن"، وقبل يوم واحد من وصول نائبة الرئيس الأمريكي "هاريس" إلى كوريا الجنوبية، والتي من المقرر أن تلتقي بالرئيس "يون صوك يول" وتزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.