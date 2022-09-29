الولايات المتحدة تدين الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية أحدث إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية، وحثت بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" في إفادة صحفية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تدين عمليات الإطلاق، حيث إنها تنتهك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا متعمدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي.وأكدت المتحدثة على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان، وأن واشنطن تحث بيونغ يانغ على العودة إلى الدبلوماسية.ويأتي آخر إطلاق صاروخي قبل يوم واحد من وصول نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" إلى كوريا الجنوبية، والتي من المقرر أن تزور المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين وتتلقى إحاطة عن العمليات من القادة الأمريكيين.وقالت المتحدثة الأمريكية إن زيارة نائبة الرئيس إلى المنطقة منزوعة السلاح ستعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية.ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أدانت فيه إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، ووصفته بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديد لدول الجوار وللعالم بأسره.