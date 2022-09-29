مجلس الأمن القومي الكوري يدين إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية

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عقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا للجنته الدائمة أمس الأربعاء لمناقشات استفزازات كوريا الشمالية، بعد أن أطلقت صاروخين باليستيين.وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي إن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي عقدت جلسة طارئة بعد أن كشفت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن رصدها صاروخين باليستيين قصيري المدى تم إطلاقهما بين الساعة 6:10 و6:20 من مساء أمس الأربعاء من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ، باتجاه البحر الشرقي.وفي الاجتماع الذي ترأسه مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" قرر المجلس مراقبة الوضع عن كثب، وأشار إلى أن عمليات الإطلاق حدثت خلال التدريبات البحرية المشتركة بين سيول وواشنطن في البحر الشرقي، وقبيل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" إلى كوريا الجنوبية.وقال المكتب الرئاسي إن مجلس الأمن القومي أدان بشدة عمليات الإطلاق باعتبارها انتهاكا متكررا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف أن مجلس الأمن القومي سيحافظ على وضعية الاستعداد ويعزز قدرات الردع الموسع للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مع الاستمرار في إنشاء قدرات ردع مشتركة ساحقة من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.