الرئيس يون يلتقي بنائبة الرئيس الأمريكي في سيول

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من المقرر أن يلتقي الرئيس "يون صوك يول" مع نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" في المكتب الرئاسي في سيول اليوم الخميس.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن "يون" سينقل مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي، وسوف يطلب اهتمام إدارة "بايدن" في معالجة تلك المخاوف.كما يخطط الرئيس "يون" للتأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن في تعزيز تحالفهما في مجال الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا، وكذلك في تنفيذ "المبادرة الجريئة" المتعلقة بكوريا الشمالية.وتأتي زيارة نائبة الرئيس الأمريكي "هاريس" إلى كوريا الجنوبية بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى، وبعد اختتام زيارتها إلى اليابان لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه" في طوكيو، حيث التقت هناك برئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو".وسوف تزور "هاريس"، وهي أعلى مسؤول أمريكي يزور كوريا الجنوبية منذ زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في مايو، المنطقة منزوعة السلاح بعد لقائها مع "يون".