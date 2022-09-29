تراجع معنويات الشركات الكورية في سبتمبر بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصادي

تدهورت معنويات الشركات في سبتمبر وسط المخاوف المتصاعدة من التباطؤ الاقتصادي.ووفقا لتقرير نشره البنك المركزي اليوم الخميس، انخفض مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليسجل 78 نقطة في شهر سبتمبر.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وبعد انخفاض المؤشر لمدة 3 أشهر متتالية قبل ارتفاعه في أغسطس، عاد المؤشر إلى الانخفاض في سبتمبر. وأرجع البنك المركزي انخفاض المؤشر إلى زيادة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي بسبب رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة والدول الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.وقد انخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 6 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 74 نقطة في سبتمبر، بينما انخفضت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة، والتي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة ومتاجر التجزئة، بمقدار نقطة واحدة إلى 81 نقطة.وتراجعت توقعات الأعمال للشركات المحلية لشهر أكتوبر بمقدار 7 نقاط على أساس شهري لتسجل 75 نقطة.