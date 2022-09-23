كوريا تستهدف احتلال 12% من سوق السيارات الكهربائية حتى عام 2030

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وضعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكوريةهدفا برفع حصة كوريا الجنوبية في سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم من 5% حاليا إلى 12%، حتى عام 2030.جاء ذلك في اجتماع مائدة مستديرة حول استراتيجية صناعة السيارات، عقدته الوزارة أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة في العاصمة سيول، حيث أعلنت عن خطة لتعزيز مكانة كوريا في هذه الصناعة عالميا، وأشارت في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز الصناعات ذات الصلة أيضا، بما في ذلك البرمجة وأشباه الموصلات، وتوطين البرامج الرئيسية للسيارات الكهربائية حتى عام 2026.كما قررت رعاية 30 ألفا من المتخصصين في السيارات المستقبلية، من بينهم 10 آلاف من المتخصصين في مجال تقارب البرامج، استجابة للتحول في صناعة السيارات.وبالإضافة إلى ذلك، قررت تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة قطع الغيار الرئيسية الخاصة بالقيادة الذاتية والسيارات الكهربائية والهيدروجينية إلى جانب رفع نسبة توطين المواد المستعملة فيها.واستعدادا للأزمات في سلاسل الإمدادات العالمية، ستقوم الحكومة الكورية برصد المواد الواردة من الخارج حسب التصنيفات وحالات توريدها. ومن أجل ضمان المخزون من المواد الخام الرئيسية، تنوي الحكومة زيادة المخزون لديها واستكشاف خطوط توريد بديلة للمواد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقالت الوزارة إنها ستقوم بالتخلص من القيود كما ستقدم دعما ضريبيا من أجل تعزيز خطة استثمار أكثر من 95 تريليون وون خلال الـ5 سنوات القادمة في هذا المجال.