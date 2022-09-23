رئيس لجنة الطوارئ في الحزب الحاكم يطالب بتصحيح أخطاء الحكومة السابقة

Photo : YONHAP News

ألقى "جونغ جين صوك" رئيس لجنة الطوارئ في حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا كلمة اليوم أمام الدورة البرلمانية العادية التي تعقد حاليا، كممثل لمجموعة تفاوضية برلمانية، أعرب فيها عن الأسف على عدم كفاءة حزبه كحزب حاكم، كما أكد على ضرورة معالجة الأخطاء التي ارتكبتها حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" على مدار 5 سنوات.وانتقد "جونغ" الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وقناة "إم بي سي" التلفزيونية، واتهمها بالإضرار بسمعة كوريا، وإثارة الجدل حول استخدام الرئيس "يون صوك يول" بعض العبارات غير اللائقة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.وقدم "جونغ" اعتذارا عن الصراعات الداخلية التي شهدها حزب "قوة الشعب" مؤخرا، واعترف بعدم كفاءة الحزب كحزب حاكم.ووصف "جونغ" فترة حكومة الرئيس السابق "مون" بأنها "5 سنوات ضائعة"، وقال إنه يجب معالجة الإخفاقات التي ارتكبتها، مثل انخفاض حيوية الاقتصاد الخاص، والتخلص بشكل متهور من محطات الطاقة النووية، والتدهور في العلاقات بين كوريا الجنوبية وكل من الولايات المتحدة واليابان.وفي إشارة إلى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، قال إنه يعرقل كل أعمال الحكومة الحالية، ويقوم فقط بتوجيه الشتائم والكراهية إلى الرئيس الحالي.وفيما يتعلق بالجدل حول استخدام الرئيس "يون" بعض العبارات غير اللائقة، تساءل "جونغ" عما إذا كانت قناة "إم بي سي" هي بالفعل قناة إعلامية كورية، وطالبها بتقديم اعتذار صريح وواضح.واقترح تكوين مجموعة برلمانية من كبار النواب ومجموعة للتشاور حول اقتصاد معيشة الشعب، موضحا أن حزبه يعترض على تمرير بعض القوانين التي اقترحها المعسكر المعارض بهدف الحصول على الشعبية فقط.