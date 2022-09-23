نسبة كبار السن في كوريا تتجاوز 20% في غضون 3 أعوام

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من المتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مستوى 20% في غضون 3 أعوام، لتدخل كوريا بذلك عصر المجتمع الشائخ.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم أن 65% من كبار السن يكسبون تكاليف معيشتهم بأنفسهم، وأن عددا كبيرا منهم يشعرون بالقلق بشأن وظائفهم الحالية.وأشار التقرير إلى أن عدد كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يبلغ حوالي 9 ملايين و10 آلاف، بزيادة 1% هذا العام مقارنة مع العام الماضي، لتبلغ نسبتهم 17.5% من إجمالي عدد السكان في البلاد.وأضاف التقرير أنه إذا استمرت الوتيرة الحالية كما هي فسوف تتجاوز نسبتهم 20% من إجمالي عدد السكان بحلول عام 2025، لتصبح كوريا مجتمعا شائخا.وقال "جونغ كو هيو" مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية في هيئة الإحصاءات الكورية إن نسبة كبار السن سوف تستمر في الزيادة لتبلغ 30.1% في عام 2035، ثم 40% في عام 2050.وقد اتضح أن 65% من كبار السن يكسبون تكاليف معيشتهم بأنفسهم أو عن طريق شركائهم، وقد زادت هذه النسبة بأكثر من 13% مقارنة مع ما كانت عليه قبل 10 سنوات، ولكن اتضح أن 45% منهم يشعرون بعدم الاستقرار في وظائفهم الحالية.وأشار التقرير أيضا إلى أن معدلات الفقر النسبي بين كبار السن في كوريا لا تزال مرتفعة، فبالرغم من تحسن مؤشرات توزيع الدخل للمتقاعدين بعد عام 2016، إلا أن معدلات الفقر النسبي تجاوزت 40%، لتسجل كوريا أعلى مستوى في هذه المعدلات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.