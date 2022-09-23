إصابات كورونا في كوريا تصل إلى مستوى 30 ألفا

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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 30 ألفا و881 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وكان من بينها 252 حالة لدى القادمين من الخارج.ويقل هذا العدد بمقدار 5 آلاف و200 حالة بالمقارنة مع اليوم الأسبق، وبمقدار ألفين و100 حالة بالمقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي.وحسب معيار الإصابات في يوم أمس الأربعاء، فإن الرقم المسجل بالأمس يعتبر الأقل منذ 12 أسبوعا، أي منذ يوم 7 يوليو الماضي.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة والمقيمين في المستشفيات بمقدار 12 بالمقارنة مع أول من أمس، ليبلغ 363، وهو أقل رقم يتم تسجيله منذ يوم 9 أغسطس.أما عدد الوفيات أمس فقد بلغ 46 حالة وفاة، وبالتالي بلغ عدد الوفيات التراكمي 28 ألفا و364، وبلغت نسبة الوفيات 0.11%.