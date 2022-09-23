كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في اتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيا باليستيا في اتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس، في ثالث استفزاز للنظام الكوري الشمالي خلال هذا الأسبوع.وكشفت هيئة الأركان المشتركة عن عملية الإطلاق التي تأتي بعد ساعات من اختتام زيارة نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" إلى كوريا الجنوبية والتي استغرقت يوما واحدا. وقد التقت نائبة الرئيس الأمريكي بالرئيس "يون سيوك-يول"، وقامت بجولة في المنطقة المجردة من السلاح والتي تفصل بين الكوريتين.وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي مجددا خلال زيارتها التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى يوم الأحد الماضي، كما أطلقت صاروخين من نفس الطراز أمس الأربعاء.ويأتي الإطلاق الأخير عقب اختتام المناورات البحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي شاركت فيها حاملة الطائرات "رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية. ومن المقرر أن يتم إجراء تدريبات ضد الغواصات مع اليابان في اليوم التالي.وتعمل سيول وواشنطن على تعزيز التنسيق الأمني وسط المخاوف من أن تتورط كوريا الشمالية في أعمال استفزازية أخرى، مثل إجراء تجربتها النووية السابعة أو إطلاق صاروخ باليستي من غواصة.