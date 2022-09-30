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السياسية

نائبة الرئيس الأمريكي تلتقي بقيادات نسائية في كوريا الجنوبية

Write: 2022-09-30 09:35:03

نائبة الرئيس الأمريكي تلتقي بقيادات نسائية في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

التقت نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" مع عدد من القيادات النسائية والنساء المتميزات في سيول أمس الخميس.

وفي كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الذي عُقد في السفارة الأمريكية في سيول، قالت "هاريس" إنها على قناعة تامة بأنه عندما تنجح المرأة ينجح المجتمع بأسره.

وفي حدث "المائدة المستديرة للنساء الرائدات"، حضرت "كيم يونا" بطلة التزلج على الجليد، و"تشيه سو يون"المديرة التنفيذية لموقع "نيفر"، و"يون يوه جونغ"الممثلة الحائزة على الأوسكار، وغيرهن من النساء من مختلف مناحي الحياة.

وشددت "هاريس" على أهمية تحسين مكانة المرأة في المجتمع، وقالت إنه إذا أراد الناس تعزيز الديمقراطية فيجب عليهم الاهتمام بقضية المساواة بين الجنسين.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي إن نائبة الرئيس شددت أن إدارة "جو بايدن" لديها أولوية لقضايا المساواة بين الجنسين وقضية تمكين المرأة في كوريا الجنوبية والعالم.
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