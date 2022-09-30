رئيس الوزراء يصف تفشي حمى الخنازير الأفريقية بأنه خطير

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حذر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أمس الخميس من خطورة تفشي مرض حمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة "كيونغ كي"، بعد تسجيل أول حالات للإصابة بذلك الفيروس الحيواني منذ حوالي 3 سنوات.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال اجتماع للحكومة بشأن الفيروس، عُقد بعد تأكيد تفشي الفيروس القاتل أول من أمس الأربعاء في مزرعتين منفصلتين للخنازير في مدينتي "كيم بو" و"باجو" بالمقاطعة، في أول تفشٍ للفيروس منذ أكتوبر 2019.وقال رئيس الوزراء "هان" إن كثرة مزارع الخنازير وتركزها في تلك المقاطعة أدى إلى تفاقم الوضع.وأصدر "هان" تعليمات لوزارة الزراعة بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي الأولية على وجه السرعة بما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، بما في ذلك إعدام الحيوانات المصابة وفرض القيود على الحركة.كما أمر وزارة البيئة بفحص وإصلاح الأسوار المكسورة والتالفة لمنع تسلل الخنازير البرية، ودعا السلطات إلى تكثيف عملياتها لاصطياد الحيوانات البرية التي قد تتسبب في المزيد من نشر الفيروس.