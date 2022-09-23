البرلمان الكوري يوافق على مقترح بإقالة وزير الخارجية

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أقر البرلمان الكوري مقترحا يدعو إلى إقالة وزير الخارجية "بارك جين".وعقد البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، جلسة كاملة أمس الخميس حيث أقر الاقتراح بأغلبية 168 صوتا مقابل رفض صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت. ويحتل الحزب الديمقراطي 169 مقعدا من إجمالي 299 مقعدا فى البرلمان، بينما يحتل حزب قوة الشعب الحاكم 115 مقعدا.وقرر الحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء طرح مقترح سحب الثقة من وزير الخارجية، داعيا الرئيس "يون صوك يول" إلى إقالته بسبب الأخطاء الدبلوماسية التي وقعت خلال رحلة "يون" الخارجية في الأسبوع الماضي.ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يمتثل الرئيس لهذا المقترح غير الملزم.وقد غادر نواب الحزب الحاكم قاعة البرلمان احتجاجا على طرح المقترح للتصويت، كما لم يشارك نواب حزب العدالة الصغير في التصويت التزاما بقرار الحزب.