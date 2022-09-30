هيئة الأركان المشتركة ترصد إطلاق صاروخين باليستيين أمس الخميس

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي أمس الخميس، في ثالث إطلاق صاروخي خلال 5 أيام.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق الصاروخين من منطقة "سون تشون" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" فيما بين الساعة 8:48 و8:57 مساء.وأوضحت أن الصاروخين حلقا لحوالي 350 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا بسرعةا 5 ماخ. وما زالت سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا على تفاصيل الإطلاق. ويُفترض أن الصاروخين أطلقا من ناقلة قاذفة، واستهدفا جزيرة غير مأهولة في مقاطعة شمال "هام كيونغ".وعقب الإطلاق، اجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة في سيول الجنرال "كيم صونغ كيوم" مع قائد القوات المشتركة الكورية الأمريكية الجنرال "بول لاكاميرا". وأدانت هيئة الأركان المشتركة عملية إطلاق الصاروخين باعتبارها انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقالت إن السلسلة الأخيرة من الإطلاقات الصاروخية هي أعمال استفزازية كبيرة تقوض السلام والاستقرار، ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط ولكن في المجتمع الدولي أيضا.ويأتي الإطلاق الأخير بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين أيضا من نفس الطراز من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ، باتجاه البحر الشرقي، وصاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة بالقرب من "تيه تشون" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" يوم الأحد الماضي.