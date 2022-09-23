إصابات كورونا الجديدة في كوريا تنخفض إلى أقل من 30 ألفا

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انخفض عدد إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 30 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 28 ألفا و497 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض مقداره حوالي 2300 حالة مقارنة باليوم الأسبق.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 276 حالة لدى الوافدين من الخارج.وبهذا تكون إصابات كورونا الجديدة في كوريا قد سجلت أقل مستوياتها منذ 12 أسبوعا على أساس أيام الخميس، بينما ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 24 مليونا و769 ألفا و101 شخص.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة انخفاضا بمقدار 11 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ 352 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 28 ألفا و406 حالات وفاة حتى الآن، بعد أن زاد عدد الوفيات بمقدار 42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.