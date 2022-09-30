انخفاض الناتج الصناعي الكوري في أغسطس للشهر الثاني

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انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الكوري في شهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي، في حين زاد مؤشر الاستهلاك والاستثمار في المرافق.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام سجل 117.4 نقطة في أغسطس، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق.وبعد ارتفاع قيمة المؤشر بمقدار 0.7% في مايو و0.8% في يونيو، انخفض الإنتاج للشهرين التاليين.ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 4.3% في أغسطس، في تحول عن 5 أشهر متتالية من التراجع، وتحول الاستثمار في المرافق أيضا إلى الزيادة بنسبة 8.8% على أساس شهري في الشهر الماضي.وارتفع المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.5 نقطة على أساس شهري ليسجل 102.3 نقطة في أغسطس.وانخفض المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.2 نقطة ليسجل 99.3 نقطة.