إنهاء وجوب إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا للوافدين من الخارج غدا السبت

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اعتبارا من يوم الغد السبت، سيتم إلغاء وجوب إجراء اختبار "بي سي آر" للقادمين إلى كوريا من الخارج خلال الـ24 ساعة الأولى من الوصول.وأعلن النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية "لي كي إيل" عن هذه الخطوة اليوم الجمعة في تصريحاته الافتتاحية للاجتماع الحكومي للاستجابة لفيروس كورونا.وقال نائب الوزير إن القاعدة التي تلزم جميع المسافرين الوافدين بإجراء اختبار "بي سي آر" في غضون 24 ساعة سيتم إلغاؤها اعتبارا من يوم السبت، في ضوء انخفاض معدل الإصابات بين الوافدين إلى 0.9% فقط هذا الشهر مقارنة بـ1.3% في أغسطس.وأضاف "لي" أن إجراء الاختبار سيكون متاحا بالمجان في مراكز الصحة العامة للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض في غضون 3 أيام من الوصول.