معدلات تأييد الرئيس يون تسجل أقل مستوياتها مرة أخرى

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى أقل مستوياتها.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من سبتمبر على ألف من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 24%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، أما معدلات المعارضة فبلغت 65%، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وكانت معدلات تأييد الرئيس "يون" في استطلاع "غالوب كوريا" في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي قد بلغت أيضا 24%.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 36%، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما انخفضت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بنسبة 3%، لتبلغ 31%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.