محادثات هاتفية أخرى بين سيول وواشنطن وطوكيو بشأن استفزازات بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

أجرى كبير المفاوضين النوويين الكوريين "كيم كون" جولة أخرى من المحادثات الهاتفية مع نظيريه الأمريكي والياباني بشأن سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، قام "كيم" أمس الخميس بإجراء محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى.وكان "كيم" قد أجرى محادثات مماثلة مع نظيريه الأمريكي والياباني في اليوم الأسبق لبحث كيفية مواجهة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية.وفي أثناء المحادثات الهاتفية، أعرب المسؤولون الثلاثة عن قلق بلادهم الشديد بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ثلاث مرات خلال الأيام الخمسة الأخيرة، كما أدانوا بشدة عمليات الإطلاق باعتبارها انتهاكات واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلين إنها تشكل تهديدا لشبه الجزيرة الكورية وللعالم.واتفقوا على إجراء محادثات هاتفية ثلاثية بينهم قريبا لإجراء مناقشات حول إجراءات الرد على استفزازات كوريا الشمالية.