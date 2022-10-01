كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في اتجاه البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى آخرين في اتجاه البحر الشرقي اليوم السبت، في رابع عمل استفزازي من نوعه خلال أقل من أسبوع.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق الصواريخ من منطقة "سونان" في بيونغ يانغ بين الساعة 6:45 و7:03 صباحا. وحلق الصاروخان لمسافة 350 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع حوالي 30 كيلومترا بسرعة بلغت 6 ماخ.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية ما زالت تجري تحليلاتها لعملية الإطلاق.وقد نفذت كوريا الشمالية عمليات إطلاق مماثلة لصواريخ باليستية قصيرة المدى يوم الأحد الماضي ثم يومي الأربعاء والخميس. وبذلك يكون الشمال قد أطلق 20 صاروخا باليستيا وصاروخي كروز هذا العام حتى الآن.ويُنظر إلى عمليات الإطلاق الأخيرة المتتالية على أنها احتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والمناورات الثلاثية التي شاركت فيه اليابان أيضًا هذا الأسبوع.وفي أعقاب الإطلاق الصاروخي، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم سونغ-كيوم" وقائد القوات المشتركة الجنرال "بول لاكاميرا" مناقشات لتبادل المعلومات الاستخبارية.وأدانت هيئة الأركان المشتركة بشدة عمليات الإطلاق الأخيرة باعتبارها انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحثت بيونغ يانغ على التوقف. كما أكدت أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة المزيد من الأعمال الاستفزازية.