تخفيف قيود الزيارات الشخصية لدور الرعاية ومستشفيات المسنين بدءا من الغد

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من المقرر أن يتم تخفيف القيود على الزيارات الشخصية لدور الرعاية ومستشفيات المسنين في كوريا بدءا من الغد الثلاثاء.وقررت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السماح بالزيارات الشخصية لدور الرعاية ومستشفيات المسنين اعتبارا من الغد، إذا كانت نتائج اختبار كورونا للزائرين سلبية، وذلك بعد حوالي شهرين من تشديد القيود على تلك الزيارات، ولكن سيتعين على الزائرين ارتداء كمامات الوجه وعدم تناول أي أطعمة في أثناء الزيارة.كما سيتم السماح للمسنين المقيمين في دور الرعاية والمستشفيات، والذين تلقوا 4 جرعات من لقاحات كورونا، بالخروج منها والنوم خارجها.وكانت السلطات الصحية الكورية قد خففت القيود على الزيارات الشخصية لدور الرعاية ومستشفيات المسنين في أواخر شهر أبريل، وشددت القيود مرة أخرى يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا.