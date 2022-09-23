انخفاض إصابات كورونا في كوريا إلى مستوى 10 آلاف

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استمر اتجاه الانخفاض في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث وصل بالأمس إلى مستوى 10 آلاف.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 12 ألفا و150 حالة، بانخفاض مقداره 11 ألفا و447 حالة مقارنة باليوم الأسبق.وبهذا يكون عدد الإصابات اليومية الجديدة قد سجل أقل مستوياته منذ يوم الرابع من شهر يوليو الماضي، على أساس أيام الأحد.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 132 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وقد ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 24 مليونا و831 ألفا و761 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 8 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 361 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 28 ألفا و509 حالات وفاة حتى الآن، بعد أن شهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.