كوريا الجنوبية تحتفل بعيد تأسيسها الـ4354

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن العالم يواجه حاليا فترة من التغييرات والتقلبات الكبيرة، مؤكدا على ضرورة فتح عهد جديد لتتجدد فيه كوريا، ويتم فيه جعل العالم أفضل بناء على روح الإنسانية.جاء ذلك في كلمة تهنئة ألقاها رئيس الوزراء "هان" في مراسم الاحتفال بعيد تأسيس كوريا الـ4354 اليوم الاثنين، حيث أضاف أنه حان الوقت ليبرهن الشعب الكوري مرة أخرى على إرادته التي لا تقهر، وقدرته على التغلب على العديد من المحن عبر تاريخ طويل.وقال "هان" إن الأزمات الراهنة التي تجتاح العالم لا يمكن التغلب عليها بجهود أي دولة بمفردها، مشددا على أن كوريا الجنوبية ستدعم الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة الأوبئة والتغلب على أزمة تغير المناخ، كما ستقدم مساعدات إنمائية عامة للدول النامية.وأضاف أن كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها كدولة رائدة مسؤولة في المجتمع الدولي، كما ستبذل جهودا لتحقيق السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وفي كل العالم أيضا.وأكد "هان" على أهمية إجراء تعديل جذري على هيكلة الاقتصادي الكوري ليكون لديه حيوية أكثر مما هو عليه الآن، وذلك من خلال زيادة دور القطاع الخاص، وأضاف أن الحكومة ستجري إصلاحا تنظيميا جذريا من أجل تعزيز الإبداع والابتكار في القطاع الخاص.وشدد على أن كوريا الجنوبية ستحقق بالتأكيد قفزة ثانية نحو الأمام بناء على روح التضامن والنمو المتبادل، وأنها سوف تتقاسم مع شعوب العالم الحرية والسلام والازدهار.