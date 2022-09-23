توقعات بوصول العجز التجاري الكوري إلى 48 مليار دولار هذا العام

Photo : YONHAP News

وسط ارتفاع أسعار استيراد المواد الخام والمنتجات الأخرى، من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري الكوري 48 مليار دولار هذا العام، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1964.جاءت هذه التوقعات في تقرير صادر عن معهد الأبحاث التابع لرابطة التجارة الكورية أمس الأحد.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية سجلت عجزا تجاريا للشهر السادس على التوالي منذ شهر أبريل الماضي، ومن ثم بلغ إجمالي حجم العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من شهر سبتمبر الماضي 29.2 مليار دولار.وقال التقرير أيضا إن العجز التجاري خلال الفترة من الربع الأول من عام 2020 وحتى الربع الثاني من عام 2022 قد تفاقم بسبب الارتفاع في أسعار الاستيراد، رغم تحقيق فائض تجاري.وتوقع التقرير أن تعاني كوريا من ارتفاع سعر الصرف وانخفاض سعر أشباه الموصلات.