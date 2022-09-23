وكالة التفتيش الوطنية تبلغ الرئيس السابق مون بخطتها لاستجوابه كتابيا

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تبين أن وكالة التفتيش الوطنية الكورية قد أبلغت الرئيس السابق "مون جيه إين" مؤخرا بخطتها لاستجوابه كتابيا بشأن سوء تعامل إدارته مع قضية مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي الذي قتل على يد جنود كوريين شماليين في عام 2020.وقد تم إبلاغ الرئيس السابق "مون" بهذه الخطة يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني، من أجل التعرف على الحقائق المتعلقة بالقضية عبر استجواب مباشر.وقال مسؤول مساعد للرئيس السابق "مون" في مكالمة هاتفية أجراها معه تلفزيون "كي بي إس" إن وكالة التفتيش الوطنية طلبت من الرئيس السابق الخضوع لاستجواب كتابي، لكن الرئيس السابق "مون" رفض استلام الطلب.وتبين أن الرئيس السابق "مون" لم يوضح موقفه الرسمي بشأن خطة الوكالة لاستجوابه، لكنه أعرب عن عدم ارتياحه لتلك الخطة.الجدير بالذكر أن وكالة التفتيش الوطنية تجرى تحقيقات مع 9 هيئات حكومية منذ منتصف شهر يوليو الماضي، بما في ذلك مكتب الأمن القومي ووكالة المخابرات ووزارة الدفاع وقوات الشرطة البحرية، بشأن قضية مقتل موظف مصائد الأسماك الكوري الجنوبي بواسطة كوريا الشمالية.