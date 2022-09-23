واشنطن تدعو بيونغ يانغ مجددا إلى العودة للحوار

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أدانت الحكومة الأمريكية سلسلة الإطلاق الصاروخي بواسطة كوريا الشمالية، ودعت بيونغ يانغ مجددا إلى العودة للحوار.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أول من أمس السبت إن كوريا الشمالية أطلقت 7 صواريخ باليستية في غضون أسبوع، منها صاروخ يوم الخامس والعشرين من سبتمبر وصاروخان في كل من يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، وصاروخان آخران يوم الأول من أكتوبر.وأكد المتحدث أن إطلاق كوريا الشمالية هذه الصواريخ انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديد للدول المجاورة لها وللمجتمع الدولي.وقال إن الولايات المتحدة تظل تسعى لإيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ودعا بيونغ يانغ إلى الجلوس على طاولة الحوار.وشدد على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في التعاون مع الدول الحليفة والشريكة لها لردع قدرة كوريا الشمالية على تطوير صواريخ باليستية وأسلحة دمار شامل.وأضاف أن تعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن أمن كوريا الجنوبية واليابان لا تزال متينة.