سيول وواشنطن تتفقان على التعاون الوثيق في إمدادات السيولة النقدية

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أجرى وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" محادثات هاتفية أمس الأحد مع وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، حيث بحث معها سبل زيادة التعاون بشأن استقرار سوق الصرف، ونقل إليها قلق الشركات الكورية المنتجة للسيارات الكهربائية من التداعيات السلبية المحتملة لقانون تخفيض التضخم الأمريكي.وأكد الوزير الكوري "تشو" على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين بشأن القضايا المتعلقة بسوق الصرف، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية العالمية الأخيرة المتمثلة في السياسات النقدية المتشددة تؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري.واتفق الجانبان في الرأي على أن الاقتصاد الكوري لا يزال يحافظ على متانته رغم الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري، وذلك بفضل الوضع الجيد لسيولة العملات الأجنبية في كوريا، وما لديها من احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي، كما أكدا استعداد البلدين للتعاون الوثيق في إمدادات السيولة النقدية إذا لزم الأمر.ودعا الوزير الكوري "تشو" نظيرته الأمريكي "يلين" إلى إيلاء اهتمام بمخاوف شركات السيارات الكهربائية الكورية من التأثيرات السلبية لقانون تخفيض التضخم الأمريكي على الصادرات الكورية من السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة.