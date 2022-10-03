الحكومة الكورية تتوقع رفع إلزامية الكمامات في الأماكن الداخلية في مارس

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مع استمرار الحكومة الكورية في إلغاء إجراءات الحجر الصحي المتبقية على خلفية التراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تحدثت السلطات الصحية الكورية لأول مرة عن إمكانية رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية في شهر مارس من العام القادم، أو في حدود ذلك الوقت.وأدلى "لي كي إيل" النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة "كي بي إس" الإخبارية تم بثها أمس الأحد. وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان كوريا العودة إلى الحياة العادية بدون كمامات بحلول الربيع القادم، قال إن إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية يمكن إلغاؤها بحلول شهر مارس، حيث من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول ذلك الوقت.وشدد نائب الوزير على أن العودة إلى الحياة الطبيعية ليست بعيدة، وقال إنه كما توجد بداية، توجد أيضا نهاية.