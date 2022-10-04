وكالة التفتيش تشرح إخطار الاستجواب المرسل إلى الرئيس السابق مون

Photo : YONHAP News

قدمت وكالة المراجعة والتفتيش في كوريا الجنوبية تفسيرا لإخطار الاستجواب الذي أرسلته إلى الرئيس السابق "مون جيه إين" ضمن تحقيقاتها في قضية تعامل إدارته مع حادث مصرع مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي الذي قتلته كوريا الشمالية في عام 2020.وفي بيان صحفي أصدرته أمس الاثنين، أوضحت وكالة التدقيق الحكومية أن الأسئلة المكتوبة تُرسل عادة إلى الرؤساء السابقين إذا كانت هناك حاجة للكشف عن حقائق جوهرية في التحقيقات. وأضافت أن الرؤساء السابقين مثل "روه تيه أوه" و"كيم يونغ سام" قد تسلموا مثل تلك الأسئلة في عاميْ 1993 و1998 على التوالي، وقدما ردودا تم استخدامها في التحقيقات، في حين أن آخرين مثل "لي ميونغ باك" و"بارك كون هيه" رفضا الطلب، وبالتالي مضت الوكالة في تحقيقاتها بما هو متاح لديها من معلومات.وأشارت الوكالة إلى أنها أرسلت إشعارا إلى الرئيس مون بأنها سترسل استبيانا مكتوبا لتحديد الحقائق المتعلقة بتحقيقاتها في وفاة مسؤول مصائد الأسماك، ولكن في مكالمة هاتفية مع مون للتأكيد على تسليم الوثيقة، تم رفض الطلب.وأضافت الوكالة أنها تخطط لإنهاء عملية التحقيق يوم الجمعة القادم، وسوف تطلب التحقيق مع من تم تحديدهم على أنهم ارتكبوا مخالفات جسيمة، بينما سيتم الكشف عن التفاصيل بمجرد الانتهاء من العمليات الداخلية.