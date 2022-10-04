مرافق الرعاية طويلة الأجل تسمح بالزيارات بعد انخفاض العدوى بفيروس كورونا

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اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ستسمح السلطات الصحية بالزيارات الشخصية دون فواصل زجاجية بين الزوار والمقيمين في دور رعاية المسنين ومستشفيات الرعاية، بعد أن كان قد تم فرض تلك الإجراءات منذ شهر يوليو الماضي بسبب موجة الإصابات بفيروس كورونا.ووفقا لمركز إجراءات مكافحة الكوارث والسلامة، سيتم السماح للأفراد الذين ثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا باستخدام مجموعات الاختبار الذاتي، بزيارة مستشفيات التمريض ومرافق الرعاية طويلة الأجل، ولكن سيتوجب عليهم ارتداء كمامات طوال مدة الزيارة وعدم تناول أي أطعمة أو مشروبات هناك.كما سيتم السماح للمرضى في مرافق التمريض بمغادرة المبنى لأسباب أخرى غير زيارات الأقارب إذا كانوا قد حصلوا على أربع جرعات من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، في حين سيتمكن المتدربون من إجراء برامجهم في تلك المرافق إذا كانوا قد حصلوا على ثلاث جرعات.وتأتي هذه التغييرات بعد شهرين من فرض السلطات الصحية الكورية قيودا تحظر الاتصال الجسدي في أثناء الزيارات، منذ يوم 25 يوليو، من أجل منع حدوث إصابات جماعية بين الفئات المعرضة للخطر، وهي خطوة جاءت بعد إعادة السماح بالاتصال الجسدي في أبريل الماضي.