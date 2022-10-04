الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

اجتماع للمعسكر الحاكم لمناقشة أزمة سيارات الأجرة

Write: 2022-10-04 10:37:21

اجتماع للمعسكر الحاكم لمناقشة أزمة سيارات الأجرة

Photo : YONHAP News

عقد حزب "قوة الشعب" الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي اجتماعا رفيع المستوى أمس، قبل يوم من المراجعات البرلمانية المقرر لها اليوم الثلاثاء.

وقد تم تحديد موعد هذا الاجتماع في الساعة 2 بعد الظهر في مكتب رئيس الوزراء، مع التركيز على تدابير التخفيف من أزمة سيارات الأجرة في وقت متأخر من الليل، والتي ستعلنها وزارة النقل اليوم بعد الانتهاء منها.

وقد جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة مسألة إزالة إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية، بالإضافة إلى تدابير استقرار السوق وسط التقلبات الأخيرة في أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية.

وحضر الاجتماع مسؤولو حزب "قوة الشعب"، بمن في ذلك زعيم التكتل البرلماني "جو هو يونغ"، ورئيس الحزب المؤقت "تشونغ جين سوك"، ومن جانب الحكومة رئيس الوزراء "هان دوك سو" ووزراء ومسؤولون آخرون من وزارتي المالية والداخلية وغيرهما، ومن المكتب الرئاسي كبير المساعدين الرئاسيين "كيم ديه كي".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;