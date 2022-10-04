اجتماع للمعسكر الحاكم لمناقشة أزمة سيارات الأجرة

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عقد حزب "قوة الشعب" الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي اجتماعا رفيع المستوى أمس، قبل يوم من المراجعات البرلمانية المقرر لها اليوم الثلاثاء.وقد تم تحديد موعد هذا الاجتماع في الساعة 2 بعد الظهر في مكتب رئيس الوزراء، مع التركيز على تدابير التخفيف من أزمة سيارات الأجرة في وقت متأخر من الليل، والتي ستعلنها وزارة النقل اليوم بعد الانتهاء منها.وقد جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة مسألة إزالة إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية، بالإضافة إلى تدابير استقرار السوق وسط التقلبات الأخيرة في أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية.وحضر الاجتماع مسؤولو حزب "قوة الشعب"، بمن في ذلك زعيم التكتل البرلماني "جو هو يونغ"، ورئيس الحزب المؤقت "تشونغ جين سوك"، ومن جانب الحكومة رئيس الوزراء "هان دوك سو" ووزراء ومسؤولون آخرون من وزارتي المالية والداخلية وغيرهما، ومن المكتب الرئاسي كبير المساعدين الرئاسيين "كيم ديه كي".