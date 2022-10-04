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السياسية

إزالة القيود عن زيارات دور التمريض اعتبارا من اليوم الثلاثاء

Write: 2022-10-04 10:40:13

إزالة القيود عن زيارات دور التمريض اعتبارا من اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

بدءا من اليوم الثلاثاء ستتم إزالة القيود المفروضة على الزيارات في دور التمريض ورعاية المسنين.

وقالت مركز مكافحة الكوارث والسلامة إنه لن تكون هناك حاجة إلى فرض شاشات فاصلة بين الزوار والمقيمين خلال الزيارات إلى المرافق عالية الخطورة، في ضوء التحسن الأخير في حالة الوباء وارتفاع معدل التطعيمات الداعمة الثانية بين المقيمين والعاملين في هذه المرافق.

وبموجب هذه الخطوة، سيتم السماح للأشخاص الذين حصلوا على نتائج سلبية للاختبار الذاتي لفيروس كورونا بزيارة أقاربهم المسنين في دور الرعاية شخصيا ودون حظر الاتصال الجسدي معهم. ومع ذلك، سيُطلب من الزوار ارتداء الكمامات والامتناع عن تناول الطعام في أثناء الزيارة.

وقد تم تنفيذ الحظر على الاتصال في أثناء الزيارات منذ أواخر يوليو الماضي بسبب تجدد انتشار فيروس كورونا هذا الصيف.

وسوف تعمل الحكومة الكورية أيضا على تخفيف القيود المفروضة على الرحلات التي يقوم بها سكان دور رعاية المسنين، والذين سيُسمح لهم حاليا بالقيام بنزهات أو رحلات ليلية إذا كانوا قد حصلوا على جرعات معززة إضافية.
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