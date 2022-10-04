اليابان تأمر سكانها بالحماية من الصواريخ الكورية الشمالية

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قال تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كيه"، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم الثلاثاء بدا وكأنه يحلّق فوق اليابان.ووفقا للتقرير، أصدرت الحكومة اليابانية إنذارا حثت فيه السكان في أقصى شمال جزيرة "هوكايدو" ومحافظة "أوموري" الشمالية الشرقية، على الاحتماء من الصواريخ الكورية الشمالية.وأمرت الحكومة اليابانية السكان بعدم الاقتراب من أي مواد أو أجسام مشبوهة قد يجدونها، والإبلاغ فورا عن مثل تلك الأشياء إلى الشرطة أو سلطات الإطفاء.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد قالت إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية في اتجاه الشرق صباح اليوم، ويتم حاليا إجراء تحليل لتفاصيل عملية الإطلاق.