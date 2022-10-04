اليابان تقول إن الصاروخ الكوري الشمالي حلّق فوق أراضيها وسقط في المحيط الهادئ

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة اليابانية إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم الثلاثاء قد حلّق فوق الأراضي اليابانية وسقط في المحيط الهادئ.وأوضح تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كيه" ووسائل إعلام محلية أخرى، أن وزارة الدفاع اليابانية قالت إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة يبدو أنها صاروخ باليستي في الساعة 7:27 صباحا.ودفع هذا الإطلاق الصاروخي السلطات اليابانية إلى إصدار إنذار يحث السكان في أقصى شمال جزيرة "هوكايدو" ومحافظة "أوموري" الشمالية الشرقية على الاحتماء كإجراء احترازي.وانتقد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بشدة إطلاق كوريا الشمالية لهذا الصاروخ الباليستي الذي حلّق فوق أراضي بلاده، ووصفه بأنه "عمل من أعمال العنف"، كما قررت الحكومة اليابانية عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة الردود على هذا الإطلاق الصاروخي.