سيول وواشنطن وطوكيو تندد بإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

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أعرب كبار المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان عن إدانة بلادهم بشدة لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى صباح اليوم.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن كبير المفاوضين النوويين "كيم كون" أجرى مشاورات هاتفية صباح اليوم مع نظيريْه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "داكيهيرو فوناكوشي"، حيث وصف المسؤولون الثلاثة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى صباح اليوم، بعد إطلاقها صواريخ باليستية قصيرة المدى 4 مرات خلال الأسبوع الماضي، بأنه "مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".وأشار المفاوضون النوويون الثلاثة إلى أن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ اليوم سقط في المحيط الهادئ بعد عبوره فوق الأراضي اليابانية، وهو ما يعني أن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية لا تعد فقط تهديدا لشبه الجزيرة الكورية، وإنما أيضا للمنطقة والمجتمع الدولي بأسره.وأعربوا عن القلق الشديد من مواصلة كوريا الشمالية رفع مستوى الاستفزازات بعد إعلانها عن قانون سياسة القوى النووية التي فتحت من خلاله المجال لاستخدام أسلحتها النووية، وأكدوا على ضرورة الاستجابة بشكل صارم من قبل المجتمع الدولي للتهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، وقرروا تعزيز الاتصالات والتعاون على المستويات الثنائية والثلاثية في توجهات الاستجابة المستقبلية، بما في ذلك الاستجابة على مستوى مجلس الأمن الدولي.