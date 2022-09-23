الانتهاء من نقل مقر قيادة القوات الكورية الأمريكية إلى بيونغ تيك بنهاية هذا الشهر

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم بأن مقر قيادة القوات المشتركة الكورية الأمريكية في منطقة "يونغ سان" بالعاصمة سيول سيبدأ في الانتقال إلى قاعدة "كامب هامفريس" في مدينة "بيونغ تيك"، بحيث تنتهي عملية النقل حتى نهاية هذا الشهر.يذكر أن القيادة المشتركة كانت قد ظلت في منطقة يونغ سان منذ عام 1978، وبعد أن اتفق وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي على نقل المقر في مباحثاتهما في شهر يونيو من عام 2019، ظل البلدان يجريان تحضيرات النقل.وفي الدورة الـ53 من اجتماعات المشاورات الأمنية الكورية الجنوبية الأمريكية التي عقدت في شهر ديسمبر من العام الماضي اتفق الجانبان على إتمام نقل المقر في غضون هذا العام.وبهذا من المتوقع أن يبدأ حوالي 700 جندي من الجانبين ضمن القيادة المشتركة في الانتقال، بحيث تنتهي عملية نقل المقر حتى نهاية هذا الشهر.وتخطط القيادة المشتركة لتنظيم فعالية تذكارية لإتمام عملية الانتقال إلى بيونغ تيك خلال الشهر القادم.